Москва, 21 декабря, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам разработать меры по профилактике производственных травм. Такое решение принято по итогам совещания о снижении производственного травматизма, прошедшего 12 декабря, сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Так, Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования РФ к концу июля 2018 года должны проработать вопрос об увеличении доли средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые направляются на реализацию мер по профилактике травм и профзаболеваний на вредных и опасных производствах.

Минтруду и Ростехнадзору поручено до 15 февраля 2018 года разработать примерный ведомственный отраслевой план мероприятий по снижению производственного травматизма. В этом им должны помочь заинтересованные федеральных органов исполнительной власти и организации.

Разработать и утвердить аналогичные ведомственные планы поручено также министерствам промышленности и торговли, транспорта, энергетики, сельского хозяйства. На это отводится срок до 17 мая 2018 года.

Кроме того, Ростехнадзор до 15 февраля 2018 года должен представить правительству план мероприятий по снижению производственного травматизма, а Минтруду и ОАО «РЖД» поручено проработать распространение лучшего корпоративного опыта по обеспечению безопасных условий труда и доложить о результатах до 5 июня 2018 года.

Министерство образования и науки вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» займутся проработкой мер о популяризации среди молодежи культуры безопасного труда. На это отведен срок до 5 апреля 2018 года.

За этот же период времени Минтранс РФ и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти должны предложить такие поправки к законодательству, которые бы обеспечили соблюдение водителями автомобильного транспорта установленного режима труда и отдыха.

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