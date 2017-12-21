Москва, 21 декабря, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Лимит для депутатов Госдумы РФ на транспорт во время поездок в регионы поднимут с 830 тыс. рублей в месяц до 1 млн, сообщает 21 декабря РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Ожидается, что решение об увеличении лимита должен принять 21 декабря комитет нижней палаты по контролю и регламенту. По словам источников издания, денежные средства будут выделяться «благодаря средствам, сэкономленным депутатами, которые брали отпуск на заседаниях за свой счет», дополнительного финансирования из федерального бюджета на это не потребуется.

Это увеличение лимитов будет уже вторым за 2017 год. В 2016 году депутаты Госдумы обратили внимание спикера ГД РФ Вячеслава Володина на то, что автомобили на местах им выделяют только в т.н. «региональную неделю», которая проходит раз в месяц, а у народных избранников есть необходимость приезжать в регион чаще.

Напомним, в октябре 2017 года Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы за десять месяцев 2017 года сэкономили нижней палате более 32 млн руб. Отпуска за свой счет в день пленарного заседания берут около 10−15 парламентариев. За пропущенное депутатом без уважительной причины заседание Госдумы из его заработка удерживается около 60 тыс. рублей, если же он написал заявление за свой счет, то удерживается порядка 18 тыс. руб.

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