Петропавловск-Камчатский, 21 декабря, 2017, 09:47 — ИА Регнум. На трети автозаправок Камчатки подняли розничные цены на бензин. Теперь литр топлива на АЗС «ННК-Камчатнефтепродукт» стоит на один-два рубля дороже, сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Ценники сменили ночью. Водители обнаружили, что литр АИ-92 теперь обойдётся им на 80 копеек дороже — в 45,6 рубля. Литр дизельного топлива стал дороже на два рубля и стоит 50,35 рубля, а стоимость АИ-95 и АИ-80 выросла на рубль — бензин этой плотности предлагают по цене 48,25 рубля и 42,20 рубля соответственно. О причинах роста ценников не сообщается. На АЗС других продавцов изменения цен пока не отмечено.

Напомним, как ранее сообщало, «ННК-Камчатнефтепродукт» является крупнейшим продавцом топлива на Камчатке — монополисту принадлежит треть АЗС края. Предыдущее повышение стоимости бензина произошло в июне 2017 года. Тогда цены выросли на 70 копеек.