Ярославль, 21 декабря, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области опротестовала закон № 94-З о передаче полномочий по благоустройству от местной власти региональной. Об этом говорится в материалах, поступивших в Ярославскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

В письме, поступившем в Яроблдуму, говорится о том, что закон не соответствует принятому 28.12.2016 федеральному закону, согласно которому перераспределение полномочий «может быть осуществлено лишь в тех случаях, когда это прямо предусмотрено федеральными законами».

По данным источников ИА REGNUM, закон о перераспределении полномочий в сфере благоустройства может быть отменен Ярославской областной думой в ближайшее время.

Закон о перераспределении полномочий в сфере благоустройства был принят Ярославской облдумой в конце 2016 года по инициативе тогда врио губернатора Дмитрия Миронова. Тогда же за ряд нарушений в этой сфере были повышены региональные штрафы. В 2017 году были разработаны и приняты областные правила благоустройства, а в декабре 2017 года власти Ярославской области предложили ввести новые штрафы за нарушения правил путем внесения изменений в областной закон об административных правонарушениях.

Это, как сообщало ранее ИА REGNUM, вызвало недовольство предпринимательского сообщества. Между тем прокуратура области подготовило отрицательное заключение и на этот законопроект. Вероятно, принят он не будет.

В связи с этим встает вопрос и о других законах и законопроектах, согласно которым полномочия по водоснабжения и водоотведению, а также в сфере рекламы также перераспределяются от местной власти региональной.