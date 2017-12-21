Киев, 21 декабря, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Рост ВВП Украины к концу 2017 года может составить менее прогнозируемого уровня в 2,2%, сообщает 20 декабря пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, на снижение роста ВВП окажут значительное влияние низкий урожай поздних зерновых и технических культур, а также общий спад в сельском хозяйстве в последнем квартале 2017 года. Это может привести к падению роста ВВП Украины к концу 2017 года, считают в НБУ.

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Отмечается, что благоприятными факторами для украинской экономики стало ускорение роста реальных зарплат, высокие ожидания бизнеса и позитивная ситуация на внешних рынках.

Напомним, ранее НБУ повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых. Причиной для этого послужило увеличение инфляционных рисков — потребительская инфляция в стране снижается, но ниже, чем прогнозировалось. Так, по данным на ноябрь 2017 года, инфляция на Украине составила 13,6% годовых.

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Также по предварительным статистическим данным, ВВП Украины в III квартале 2017 года увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 821,3 млрд гривен ($29,45 млрд).