Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Предсказанный накануне синоптиками сильный снегопад пришел в Петербург ночью и утром 21 декабря. Из-за сложных погодных условий уровень дорожных пробок уже к 9 часам утра достиг 9 баллов по 10-балльной шкале, согласно сервису «Яндекс. Пробки». Дорожники обещают весь день работать в усиленном режиме.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

Автомобильные заторы особенно сильны при подъезде к мостам через Неву в сторону центра города, а также на основных магистралях, ведущих в центр. Пробка длиной около пяти километров стоит на Витебском проспекте. Практически такой же длины затор — на Московском проспекте. На севере города тяжело проехать по Гражданскому проспекту и улице Руставели, по Коломяжскому проспекту и проспекту Энгельса.

Затруднено движение на Каменноостровском проспекте, на Невском проспекте у площади Восстания, на Троицком, Дворцовом и Литейном мостах. При этом на Большеохтинском мосту, где несколько дней назад организовали реверсивное движение, ситуация несколько лучше.

Читайте также: Впервые на мосту в Петербурге запустили реверсивное движение

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, большинство водителей, откликаясь на предупреждения ГИБДД и МЧС, соблюдает осторожность на дороге и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Однако количество ДТП всё равно неуклонно растет, что еще больше осложняет дорожную ситуацию. В прошлый сильный снегопад, 7 декабря, за день произошло более 900 ДТП.

Отметим, что в Петербурге был объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада, который будет продолжаться в течение дня 21 декабря. Высота снежного покрова, как ожидается, составит 7−12 см, местами — до 15 см. На дорогах гололедица, снежные заносы, метель. Дорожники перешли на усиленный режим работы с полуночи 21 декабря.

«Утром на борьбу со снегопадом выйдут более 700 единиц спецтехники. При необходимости количество уборочных машин на улицах города будет увеличено», — пообещали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.