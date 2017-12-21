Сеул, 21 декабря, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам Северной Кореи, сообщает 21 декабря Associated Press со ссылкой на источник.

Военнослужащий Южной Кореи

Военные произвели двадцать выстрелов из пулемета по северокорейским солдатам, преследующим перебежчика.

За текущий год это уже четвертый случай, когда граждане Северной Кореи пытаются перебраться через одну из самых укрепленных границ в мире, чтобы проникнуть на территорию Южной Кореи.

Представители вооруженных сил Южной Кореи заявили, что огонь был открыт после того, как выстрелы послышались со стороны КНДР. В настоящее время неясно, кто первым начал стрельбу. О жертвах также не сообщается.

Предупредительный огонь был открыт по приближающимся северокорейским солдатам, после чего они поспешили удалиться. Примерно через 40 минут на стороне КНДР слышалась стрельба, отметил источник.

Напомним, международное сообщество регулярно подчеркивает, что условия жизни в Северной Корее достаточно тяжелые, что подталкивает некоторые категории населения к бегству из страны.

За длительную историю противостояния между странами КНДР покинуло порядка 30 тыс. человек, большая часть из которых совершила бегство в годы Корейской войны.