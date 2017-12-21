Новосибирск, 21 декабря, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Очередное критическое высказывание главы Хакасии Виктора Зимина в сторону Новосибирска — не повод для обиды, а повод посмеяться. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур.

Советский плакат. Пьянству бой!

Хакасская пресса сообщила об очередном выпаде главы республики 20 декабря. Во время награждения лучших предпринимателей региона Зимин вспомнил весенний инцидент. Тогда, в марте 2017 года, информационное пространство двух регионов взорвала новость о том, что глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом».

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"Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — наперебой цитировали Зимина и хакасские, и новосибирские массмедиа.

И вот уже в декабре, на торжественной церемонии награждения предпринимателей, Виктор Зимин вновь вспомнил о Новосибирске.

«Я всегда горжусь тем, что нас считают… ну узнают и начинают считать, что мы цивилизованная республика, быстро растущая. Нас немного, без малого 600 тысяч, но мы очень успешные. Мы тогда поспорили с Новосибирском, пошутили маленько. Сказали, что они, ну… Потом же начали сравнивать. Конечно, у нас нет академии. У нас ещё чего-то нет, но у нас есть своё, чем мы можем гордиться. Мы пьём меньше! Значит, больше работаем, лучше работаем! Остальное не буду задевать, опять обидятся», — цитирует Зимина информагентство «Хакасия».

Добавим, если сравнение с «колхозом» из уст главы Хакасии новосибирцев задело, то нынешний выпад такого общественного резонанса не вызвал. В частности, такой вывод можно сделать в связи с тем, что это высказывание гораздо меньше обсуждают в соцсетях.

«Трудно сказать, чем именно Новосибирск задел главу Хакасии. Может быть, тем, что люди из Хакасии уезжают в Новосибирск учиться и работать, а может тем, что здесь расположено полпредство — не знаю. Но уверен, что жителей Новосибирска высказывания Зимина не обижают», — сказал Алексей Мазур.

Во-первых, новосибирцы и сами достаточно критично относятся к своему городу, считает собеседник ИА REGNUM. А, во-вторых, большинство новосибирцев и вовсе даже не знает, как зовут руководителя Хакасии.

«Так что заявления Зимина — это повод посмеяться, но не повод для обиды», — резюмировал Алексей Мазур.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года заявление Зимина про «колхоз» прокомментировал губернатор Новосибирской области. Тогда этот пост занимал Владимир Городецкий.

«Недостойный поступок высшего должностного лица», — сказал Городецкий.

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