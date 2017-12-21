Пекин, 21 декабря, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Китайский бренд Kon, занимающийся выпуском одежды, обвинил Apple в плагиате логотипа. Об этом 19 декабря сообщил The Verge.

App Store. США

Логотип App Store, который Apple обновила в августе 2017 года, по начертанию совпадает со знаком, используемым маркой Kon. Apple упростила логотип, заменив перекрещивающиеся в треугольнике кисть, карандаш и линейку на три линии со скругленными углами. Теперь этот знак отличается от китайского только плавностью линий.

Китайский бренд работает на рынке уже восемь лет, и все это время использовал для маркировки своей продукции знак с тремя прямоугольными полосками, расположенными в форме треугольника. Авторы сообщают, что их рисунок символизирует победу над смертью.

Представители Kon подали заявление в суд Пекина, требуя от американской компании публичных извинений и материальной компенсации. Предполагается, что суд вынесет решение в течение нескольких ближайших недель.

Напомним, компания Apple неоднократно сталкивалась с подобными исками, в числе недавних истцов выступали Qualcomm и Samsung. В 2016 году Apple проиграла спор китайскому бренду кожаных изделий за право использовать торговую марку iPhone.