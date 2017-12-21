Вашингтон, 21 декабря, 2017, 08:36 — ИА Регнум. В конце декабря ряд высокопоставленных сотрудников ФБР и минюста США могут получить повестки для дачи показаний, связанных с так называемым досье на президента страны Дональда Трампа. Вызовы готовит спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, передает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как отмечает телекомпания, интерес законодателей вызван показаниями, которые дал на слушаниях в Конгрессе 19 декабря заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб. Его показания отчасти расходятся с теми, что дали под присягой другие свидетели, выступавшие в рамках расследования о предполагаемом сговоре членов команды Трампа и представителей России.

Маккейб рассказал конгрессменам об усердной работе ФБР над тем, чтобы подтвердить достоверность сведений, имевшихся в так называемом досье на Трампа. Этот отчет, который по заказу демократов подготовила компания Fusion GPS, якобы включал, в числе прочего, доказательства связей Трампа с Кремлем.

Когда законодатели попросили Маккейба уточнить, о какой именно подтвержденной информации идет речь, он сообщил лишь о факте поездки экс-советника Трампа Картера Пейджа в Москву. В досье говорится, что в Москве Пейдж провел ряд встреч, однако Маккейб затруднился сказать, подтвердило ли информацию об этих встречах ФБР.

Потому спецкомитет собирается заслушать показания некоторых чиновников ФБР и министерства юстиции. В числе тех, кому могут направить повестку — главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер и бывший помощник замгенпрокурора США Рода Розенстайна Брюс Ор.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование возможных связей команды Трампа с Россией ведут как сотрудники ФБР, так и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В мае 2017 года бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен минюстом США спецпрокурором по еще одному независимому разбирательству.

Сам президент США и его ключевые помощники не раз заявляли об отсутствии каких-либо неправомерных контактов с официальными лицами РФ в период президентской кампании 2016 года. Российская сторона также неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборный процесс в США.