Киев, 21 декабря, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов задержан украинской службой безопасности, видео задержания попало в сеть.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Action Tube Задержание

Причиной того, что Ежов попал в оперативную разработку, а затем и был задержан, является то, что чиновник якобы был завербован российской разведкой и передавал ей информацию, касающуюся работы правительства Украины.

По версии украинских следователей, Ежов получал эту информацию «с помощью спецоборудования», а потом с использованием электронных средств связи передавал сведения в Россию.

В настоящее время в отношении помощника Гройсмана возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В квартире Ежова и на его рабочем месте прошли обыски. 21 декабря Владимир Гройсман подтвердил задержание чиновника.

«Совместно со службой Безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, который долгое время работал в интересах враждебного государства. Сегодня его задержали. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность», — написал Гройсман в своем Facebook.

Напомним, Станислав Ежов в свое время работал в посольстве Украины в США. Кроме этого, следует отметить, что он трудился и в администрации украинского президента. Чиновник сопровождал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на международных встречах и в командировках.