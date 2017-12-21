Лондон, 21 декабря, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Сохранить ограниченные каналы связи с Россией рассчитывают разведывательные службы Великобритании, передает 20 декабря SkyNews со ссылкой на ежегодный доклад комитета парламента.

Tagishsimon Здание Ми 6. Лондон. Великобритания

Спецслужбы оценили взаимодействие с российскими структурами как приоритетное. Речь, в частности, о деятельности службы контрразведки МИ-5, службы внешней разведки МИ-6 и Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), которые хотели бы обмениваться данными с российскими спецслужбами для противодействия террористической угрозе как на территории самой Великобритании, так и за ее пределами.

«При том, что сотрудничество с Россией по вопросам, имеющим значение для разведдеятельности обеих сторон, может представлять сложность… должны поддерживаться ограниченные каналы коммуникации», — говорится в докладе.

Сложности во взаимодействии вызваны рядом причин, одной из которых британцы видят якобы «абсолютные доказательства того, что Россия причастна к катастрофе самолета, следовавшего рейсом MH17 и рухнувшим на Украине». Москва не единожды отвергала подобные обвинения в связи с их нелепостью и отсутствием доказательств.

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Некоторые разделы доклада посвящены Китаю, КНДР и Ирану. Как отмечается, Россия и перечисленные государства могут помогать при ведении контртеррористической деятельности, а также проводить работу в Сирии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сотрудничестве с иностранными разведками могут быть заинтересованы и в России. 18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сигнал из ЦРУ о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге стал «самым результативным случаем сотрудничества» спецслужб США и России.