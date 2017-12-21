Москва, 21 декабря, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В России за неделю (12−18 декабря) инфляция составила 0,1%. Недельная инфляция находится на таком же уровне (0,1%) с 5 декабря, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

С начала декабря цены выросли на 0,3%, с начала года — 2,4%,

За неделю на 1,2% выросли цены на куриные яйца.

На мороженую, колбасу полукопченую, масло сливочное, молоко, сметану, творог, маргарин, пшено и печенье цены увеличились на 0,2−0,4%.

При этом цены на крупу гречневую снизились на 1,0%, сахар-песок — на 0,8%, кур и водку — на 0,2%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,8%, в том числе на помидоры и огурцы — 7,8% и 4,9% соответственно.

Бензин автомобильный подорожал на 0,4%, на дизельное топливо — на 0,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк ожидает инфляцию в России по итогам 2017 года на уровне 2,4 — 2,6%. В дальнейшем, по мере исчерпания действия временных факторов инфляция, как ожидается, будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%.

Напомним, в России рост инфляция замедлился. Так, в октябре и ноябре 2017 года инфляции не росла и сохранилась на уровне 0,2%, с начала года — 2,1%. При этом два месяца подряд (в августе и сентябре) сохранялась дефляция.

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