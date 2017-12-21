Лос-Анджелес, США, 21 декабря, 2017, 08:20 — ИА Регнум. В помещении одного из ресторанов Голливуда, расположенном на первом этаже шестиэтажного здания, произошел взрыв, сообщает 21 декабря британское издание Mirror.

Голливуд. Лос-Анджелес. США

Информацию о происшествии в настоящее время подтвердили в департаменте пожарной охраны Лос-Анджелеса, отметив при этом, что причины взрыва уточняются. На эту минуту нет информации о пострадавших. По предварительным данным, речь может идти о взрыве газа.

В целях безопасности на этаже над пострадавшим заведением ведется эвакуация жильцов, добавили в департаменте пожарной охраны.

Напомним, 20 декабря силовики ликвидировали злоумышленника, устроившего взрыв в одном из многоэтажных жилых домов в Промышленном районе Ставрополя. ЧП произошло на 10-м этаже дома. В одной из квартир была взорвана граната РГД-5. После подрыва 130 жильцов дома были эвакуированы.

Сообщается, что никто из жильцов дома не пострадал.

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