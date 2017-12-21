Москва, 21 декабря, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Для российских заключенных увеличена продолжительность ежедневных прогулок. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

В соответствии с поправками, внесенными в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, на более долгие прогулки могут рассчитывать осужденные с хорошим поведением, которые содержатся в камерах. На сегодняшний день для таких заключенных редусмотрена мера поощрения в виде увеличения времени прогулки до двух часов.

Кроме того, увеличена продолжительность обязательной ежедневной прогулки для осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах и для тех, кто отбывает пожизненное лишение свободы в обычных и облегченных условиях.

Отмечается, что нововведение призвано повысить эффективность применения средств исправления осужденных с учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности осужденных и их поведения.

8 декабря законопроект приняла Госдума, а 15 декабря одобрил Совет Федерации.

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