Пхеньян, 21 декабря, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Северная Корея отвергла обвинения Соединенных Штатов в кибератаках, сообщает 21 декабря Reuters.

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Представитель министерства иностранных дел КНДР впервые отреагировал на подобные обвинения со стороны Вашингтона.

«Мы четко и ясно заявляли, что не имеем никакого отношения к кибератакам», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

«Мы не чувствуем необходимость реагировать на каждое абсурдное обвинение со стороны Соединенных Штатов», — добавили в министерстве.

В Пхеньяне считают, что обвинение со стороны США есть серьезная политическая провокация, которую власти КНДР никогда не потерпят.

Напомним, США и их союзники регулярно обвиняют своих соперников в кибератаках, помимо Северной Кореи, досталось также и России, которая виновна, по мнению Вашингтона, во вмешательстве в президентскую гонку Соединенных Штатов. На требование Москвы предоставить доказательства, американские политики не реагируют.