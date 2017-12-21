КНДР отвергла обвинения США в кибератаках
Пхеньян, 21 декабря, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Северная Корея отвергла обвинения Соединенных Штатов в кибератаках, сообщает 21 декабря Reuters.
Представитель министерства иностранных дел КНДР впервые отреагировал на подобные обвинения со стороны Вашингтона.
«Мы четко и ясно заявляли, что не имеем никакого отношения к кибератакам», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи.
«Мы не чувствуем необходимость реагировать на каждое абсурдное обвинение со стороны Соединенных Штатов», — добавили в министерстве.
В Пхеньяне считают, что обвинение со стороны США есть серьезная политическая провокация, которую власти КНДР никогда не потерпят.
Напомним, США и их союзники регулярно обвиняют своих соперников в кибератаках, помимо Северной Кореи, досталось также и России, которая виновна, по мнению Вашингтона, во вмешательстве в президентскую гонку Соединенных Штатов. На требование Москвы предоставить доказательства, американские политики не реагируют.