Вашингтон, 21 декабря, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Средняя продолжительность военных конфликтов в мире составляет около 20 лет, они становятся все более трудноразрешимыми, сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления в Совбезе ООН, сообщает агентство Associated Press.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Говоря о «количественных и качественных изменениях» международных военных конфликтов, Гутерриш подчеркнул, что на сегодняшний день такие военные столкновения (особенно в странах Африки) имеют продолжительность в среднем по 20 лет.

Он также отметил, что в таких конфликтах много участников, государственных и негосударственных сил. Вместе с тем, по мнению Гутерриша, некоторые военные столкновения могут перейти в процесс ядерного противостояния.

«Опасность ядерного оружия снова в центре внимания, и напряженность является максимальной с окончания холодной войны», — подчеркнул Гутерриш.

В ООН отметили, что в качестве растущих проблем в мире особенно выделяется глобальное неравенство, нехватка ресурсов и киберугрозы, любая из обозначенных проблем вполне может стать сегодня причиной войны.

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Напомним, 20 декабря Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла резолюцию, поддерживающую реформы архитектуры мира и безопасности ООН, предложенную Антониу Гутерришем. В основу процесса реформирования закладывается тезис о взаимосвязи трех столпов ООН — мира и безопасности, развития и прав человека.