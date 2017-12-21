Киев, 21 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Обвинения украинского чиновника Станислава Ежова в работе на российские спецслужбы — бред, заявила жена чиновника Юлия Мирошникова, сообщает 21 декабря «Страна.ua».

Сотрудники СБУ

По ее словам, происходящее с ее мужем является «бредом и сюрреализмом».

«Могу сказать, что это какой-то бред и сюрреализм», — сказала Мирошникова.

Напомним, 20 декабря служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что задержала чиновника Станислава Ежова из аппарата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По мнению украинских спецслужб, Ежов якобы был завербован российской разведкой.

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При этом в СБУ отметили, что Ежов был «завербован» во время одной из своих заграничных командировок. Чиновника обвиняют в сборе информации о правительственной работе на Украине и передаче собранного материала в Москву через электронные каналы связи.

Задержанному вменяют статью «Государственная измена». На его рабочем месте и в его квартире проводятся обыски.

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Как сообщало ИА REGNUM, практически все громкие скандалы на Украине объявляются Киевом «происками российских спецслужб». К таким «проискам» украинские власти отнесли взрывы на военных складах в Балаклее и Калиновке, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и многие другие события. При этом никаких весомых доказательств в пользу «российского следа» Киев не приводит.