Москва, 21 декабря, 2017, 07:57 — ИА Регнум. МЧС России приступило к доставке 72 партии гуманитарной помощи для Донбасса, сообщается 21 декабря на сайте ведомства.

StockSnap Новогодние подарки

«72-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы», — говорится в сообщении.

Автомобили доставят в Донбасс 450 тонн гумпомощи, в том числе новогодние подарки, детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и учебную литературу.

В ближайшее время колонна прибудет на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Колонна проследует в Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Напомним, в результате государственного переворота в 2014 году на Украине вспыхнула гражданская война. Новые киевские власти направили против мирных жителей Донбасса националистические батальоны и вооруженную армию.

Россия оказывает гумпомощь Донбассу с августа 2014 года, за это время было доставлено более 71 тыс. тонн груза.

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