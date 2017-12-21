Лондон, 21 декабря, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Доказательства о незаконном выводе из украинского «Приватбанка» почти $2 млрд были представлены Высокому суду Лондона. В деянии подозревают бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

На основании переданных материалов суд принял решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и выдал соответствующий приказ. Кроме того, аресту подлежат шесть компаний, которые предположительно принадлежат или находятся под контролем указанных лиц.

Отмечается, что средства были выведены из банка посредством ряда незаконных операций и переведены компаниям, тайно принадлежащим Коломойскому и Боголюбову. Путем судебного разбирательства «ПриватБанк» рассчитывает вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

В «ПриватБанке» выразили уверенность в справедливом и объективном рассмотрении иска английским судом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года «ПриватБанк» был национализирован правительством Украины. Ранее руководители компании не смогли реструктуризировать кредитный портфель. Украинские власти тогда заявили, что в спасении нуждается не только банк, но и вся банковская система страны. Игорь Коломойский выехал за пределы Украины весной 2015 года.

20 декабря правительство Украины подало против бывших владельцев «ПриватБанка» иск в Высокий суд Лондона. Киев потребовал возвращения выведенных средств и погашения невыполненных обязательств банка. В иске отмечено, что на время рассмотрения дела на имущество бывших владельцев банка, оцениваемое в $3 млрд, был наложен арест.

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