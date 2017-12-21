Москва, 21 декабря, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Отечественная система цифровой связи и передачи видео «Ресет» будет установлена на российские миниатюрные беспилотники нового поколения и боевые мини-роботы, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Factmil.com Микро-дрон

Система уже прошла испытания в Сирии в составе тяжелого роботизированного комплекса разминирования «Уран-6». Также ее устанавливали на колесный разведывательный мини-робот «Скарабей».

Кроме того, в 2018 году «Ресет» будет использоваться в роботе-разведчике под названием «Сфера», в задачи которого входит обследование тоннелей и закрытых помещений. Система «Ресет» при массе всего 30 грамм позволяет не только управлять дроном, но и принимать защищенный видеосигнал в высоком разрешении на расстоянии до 1 км в лесу и до 400 метров — в городе.

При этом изделие обеспечивает полноценный радиоканал высокой пропускной способности. В компании-разработчике системы СЕТ-1 пояснили, что увеличить дальность действия и время работы аппарата, а также повысить качество видеоизображения позволит модернизация системы.

Опытная партия — уже в производстве. По словам военного эксперта Антона Лаврова, создание миниатюрного защищенного канала для беспилотников — настоящий инженерный прорыв. Главное отличие военного беспилотника от гражданского — это именно защищенный канал информации, и со связью всегда были проблемы.

Преимуществом мини‑ и микро-БЛА является способность выполнять разведывательные задачи, оставаясь необнаруженными. Такие аппараты не могут засечь радары ПВО и наземные РЛС.