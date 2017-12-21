Москва, 21 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. В Москве ожидается небольшой снег, погода будет пасмурная, но с прояснениями, местами возможна гололедица, сообщает 21 декабря Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Отмечается, что температура воздуха в столице будет находиться днем и предстоящей ночью в пределах от — 3 °C до — 1 °C, в Московской области ожидаются перепады температур от — 6 °C до — 1 °C.

«Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Местами гололедица», — сообщают синоптики.

Кроме того, ожидается ветер с Юго-Востока до 3−8 м/с, атмосферное давление будет около 757 мм ртутного столба.

Напомним, ИА REGNUM сообщало ранее, что Гидрометцентр обещал в Москве к концу недели похолодание до — 5 °C. Однако в настоящее время погода в столице стоит далеко не зимняя. С начала декабря в Москве выпало 113% нормы осадков.

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