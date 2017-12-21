Москва, 21 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 20 декабря ростом. Рост котировок начался на американской сессии после пробоя уровня $64. Brent подорожала на фоне сокращения запасов нефти в США и ослабления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Согласно последним еженедельным данным министерства энергетики США, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,5 млн, до 436,5 млн баррелей (прогноз был — 3,2 млн баррелей).

Запасы бензина повысились на 1,2 тыс., до 227,8 млн баррелей (прогноз был +2,3 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 769 тыс., до 128,845 млн баррелей (прогноз был +250 тыс. баррелей). Добыча нефти увеличилась на 9 тыс., до 9,789.

На фоне общего ослабления американского доллара трейдеры предпочли не замечать увеличения запасов бензина и добычи нефти. Цена на Brent восстановилась до $64,57.

Бычий тренд от $61,99 неустойчивый, поэтому при падении цены ниже $64 давление на покупателей возрастет. Если покупатели получат новые драйверы к росту, то тогда можно рассмотреть восстановление цены до $65,50.

Напомним, 20 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,33%, до $64,65 за баррель, WTI — на 0,86%, до $57,56 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,48 за баррель.

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