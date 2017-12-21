Стокгольм, 21 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Парламент Швеции одобрил законопроект, обязывающий мужчин получать однозначное согласие женщины перед актом любви, сообщает немецкое издание Focus.

Мартин Рербе. Турецкий нотариус, заверяющий договор. 1837

Закон должен вступить в силу в июле 2018 года. Согласно принятому документу, мужчину могут обвинить в изнасиловании, если женщина не дала однозначного согласия на половой акт, в том числе и письменного.

Отмечается, что закон будет распространяться не только на случайные связи, но и на состоящие в отношениях пары, а также на супругов.

По данным издания, таким образом парламент отреагировал на ряд скандалов, связанных с сексуальными домогательствами в стране.

Напомним, в начале 2016 года после трагедии в новогоднюю ночь в немецком Кёльне в Швеции всплыли факты замалчивания полицией случаев нападения мигрантов на женщин. СМИ выяснили, что в 2014 и 2015 годах в полицию было подано не менее 38 заявлений о сексуальных домогательствах и два об изнасиловании.

По официальным данным, в Швеции за последние годы на 70% возросло число женщин, которые якобы подвергались сексуальным домогательствам. В 2016 году жертвами подобных преступлений стали 129 тыс. человек.

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