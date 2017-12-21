Москва, 21 декабря, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже по рублю открылись 20 декабря ростом, а закрылись разнонаправленно. Рубль незначительно укрепился к доллару США и ослабился против единой валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Разнонаправленная динамика была вызвана укреплением евро на рынке Форекс и повышением цен на нефть. Цена на Brent восстановилась до $64,57.

В начале торгов курс доллара снизился до 58,59 руб., курс евро — до 69,37 руб. Этим снижением участники рынка отыграли повышение нефтяных котировок на азиатской сессии. Курс рубля после обновления сессионного максимума к доллару, потом до закрытия торговой сессии консолидировался в узком диапазоне на уровне 58,68 руб.

Пара евро/рубль выросла на американской сессии до 69,80 руб. После двадцати часовой консолидации пара евро/доллар подскочила на 60 пунктов, до 1,1902.

Всплеск волатильности был вызван срабатыванием защитных стоп-ордеров, расположенных выше уровня 1,1876, в ответ на заявление помощника президента США, что подписание налогового законопроекта Трампом может быть отложено до января.

Сегодня, 21 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,39 (-0,16%). Рубль может проигнорировать снижение нефтяных котировок на открытии Мосбиржи, поскольку продолжает получать поддержку от российского долгового рынка и налогового периода, пик платежей которого приходится на 25 декабря.

После успешно проведенных аукционов Минфина РФ индекс RGBI вырос на 0,13%, до 141,33. В среду ведомство разместило два выпуска облигаций ОФЗ на сумму 45 млрд рублей при общем спросе на них на 132 млрд руб.

Учитывая положительные и негативные факторы (платежи по внешнему долгу) для рубля, 21 декабря по паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 58,50—58,90, по евро-рубль — между 69,00—69,90 руб.

Напомним, 20 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 5 коп. (+0,16%), до 58,71 руб., курс евро — на 17 коп. (+0,25%), до 69,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,3 млрд (-15,38%), евро/рубль — 627,6 млн евро (+1,29%).

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