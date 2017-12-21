Якутск, 21 декабря, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря, школьники Якутска могут остаться дома и не ходить на уроки. Из-за сильных морозов занятия во всех школах города и пригородных сёлах отменены. Такое решение приняли в городской мэрии.

Жуковский С. Ю. Зима. 1910

Причина — мороз. По данным синоптиков, в шесть часов утра в Якутске температура воздуха была минус 44 градуса. Однако затем столбик термометра начал опускаться. В некоторых населённых пунктах температура воздуха была ниже 50 градусов.

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Добавим, что отмена занятий коснётся не всех учащихся образовательных учреждений, а только с первого по пятый класс. Кроме занятий в школах, отменены тренировки в спортивных секциях и занятия в кружках.

По информации министерства образования и науки Якутии, для каждого региона установлены свои нормативы для отмены школьных занятий. Например, в Якутске ученики начальных классов не учатся при — 45 градусах, а в Оймяконском районе дети не идут в школу при — 52 градусах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре дети в селе Оймякон в Якутии пошли в школу в 50-градусный мороз. Однако, как оказалось, повода отменять занятия не было. До принятия такого решения местными властями не хватало двух градусов.