Москва, 21 декабря, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Сервис «Амедиатека» составил рейтинг самых популярных сериалов 2017 года в России, первое место досталось шоу HBO «Игра престолов», список был опубликован 20 декабря на странице службы в соцсети «ВКонтакте».

Astryd_MAD Пульт TV

Сервис сообщает, что в 2017 году в среднем каждый его подписчик посмотрел 88 серий, самое большое количество пользователей за сутки служба собрала 17 июля 2017 года.

Среди пяти самых популярных фильмов на «Амедиатеке» оказались: «Стать Уорренном Баффетом», «Лжец, Великий и Ужасный», «На колесах», «Проект «Токио» и «Здравствуйте, я ваша девушка».

Что касается сериалов, то в 2017 году в ТОП-5 самых популярных многосерийных шоу в России, кроме «Игры престолов», вошли: «Молодой Папа», «Большая маленькая ложь», «Американские боги» и «Мир Дикого Запада».

Напомним, ранее телеканал Netflix озвучил список лучших сериалов 2017 года в различных категориях. Первые места заняли следующие шоу: «Американский вандал», «Очень странные дела», «Нарко» и «Корона».

Компания сообщила, что средний пользователь сервиса посмотрел в 2017 году около 60 различных фильмов. Лидером по показателю самого большого числа людей, смотрящих телеканал ежедневно, стала Мексика.