Сеул, 21 декабря, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Северокорейский военнослужащий перебрался через сухопутную границу в Южную Корею. Об этом, как передает «Ренхап», сообщили в Комитете начальников штабов Республики Корея.

Japanvisitor.com Граница с КНДР. Республика Корея

«Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею», — передает вещатель.

Отмечается, что военнослужащий КНДР, воспользовавшийся густым туманом, появился на контрольно-пропускном пункте (КПП) в 08:04 (02:04 мск) в четверг, 21 декабря.

В поисках беглеца к границе приблизились военные КНДР, и южнокорейская сторона произвела около 20 предупредительных выстрелов. Со стороны КНДР позднее также были слышны звуки выстрелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2017 г. военный КНДР перебежал в Южную Корею через Объединенную зону безопасности — небольшая часть демилитаризованной зоны, делящей полуостров пополам.

Инцидент произошел в пограничном пункте Пханмунджон. Во время побега солдат получил огнестрельное ранение.

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