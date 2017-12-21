Грозный, 21 декабря, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Лидер Чечни Рамзан Кадыров предположил, что США включили его в санкционный «список Магнитского», так как не могут простить того, что Кадыров посвятил жизнь борьбе с терроризмом, об этом политик сообщил в видеоролике, опубликованном 21 декабря на его официальном Instagram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

К сообщению о том, что его фамилия попала в перечень в связи с якобы имеющей место причастностью к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека», Рамзан Кадыров отнесся иронично.

«Я уже великий человек — столько наград от Америки», — посмеялся лидер Чечни.

Кроме того, он добавил, что пока не собирается посещать США.

«Пусть США не беспокоятся, я еще не получил приказа вступить на их землю», — подчеркнул Кадыров.

Напомним, 20 декабря минфин США внес в «список Магнитского» ещё пятерых граждан России. В их число входит и Рамзан Кадыров, которого власти США обвинили во «внесудебных расправах», «пытках» и других нарушениях прав человека.

Добавим, американский «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был в декабре 2012 года его подписан президентом США и вступил в силу. Документ по факту — часть закона об отмене поправки Джексона — Вэника.

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