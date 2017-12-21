Ланьчжоу, Китай, 21 декабря, 2017, 06:56 — ИА Регнум. В уезде Субэй провинции Ганьсу на северо-западе Китая объявлен карантин в связи с чумой после того, как местные власти заявили уверенность в том, что они держат заболевание под контролем, сообщает 20 декабря агентство «Синьхуа».

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США Карантин

Один из пациентов, у которого проявились симптомы чумы умер 12 декабря. Аутопсия и дальнейшие анализы, сделанные после смерти, показали, что причиной смерти стала бубонная чума, переросшая затем в септическую чуму. Уезд был помещен под карантин на следующий же день.

У двенадцати человек, имевших тесный контакт с побившим, пока не выявлено каких-либо симптомов заболевания спустя восемь дней наблюдения, отмечаются местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, пастух из Субэй-Монгольского автономного уезда провинции Ганьсу умер от септической формы чумы. Еще три человека скончались в июле 2017 года также в провинции Ганьсу.