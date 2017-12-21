Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2017, 07:01 — ИА Регнум. На Сахалине подорожало дизельное топливо, в некоторых районах водители столкнулись с отсутствием на заправках солярки и бензина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нет топлива

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Сегодня на севере острова, в Охе за литр солярки на заправках просят 50,9 руб., в Александровске-Сахалинском и Ногликах — 48,4, в Смирных и Макарове — 47,5, а в Южно-Сахалинске — 46,5. В ноябре за литр топлива платили 46,3 рубля.

Между тем, жители Ногликов сегодня обнаружили, что на единственной заправке — «Роснефть» — нет топлива и двух ходовых марок бензина.

Ситуация в Ногликах удручающая с 20 декабря, когда топливо продавали только смарт — картам для машин экстренных служб. Сегодня на АЗС полностью отсутствует АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо. Единственный бензин, который можно приобрести — АИ-80, но он не подходит большинству современных автомобилей. Но выбора просто нет: до ближайшей заправки десятки километров в соседнем Тымовске.

На АЗС говорят, что топливо появится не раньше, чем через два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в сахалинском Холмске выстроились километровые очереди за бензином, проблемы с поставками длились больше недели. Проблемы были связаны с плановым ремонтом резервуаров РН «Восток-Нефтепродукт» и учетом остатков. В Холмске тогда ввели сеансовую подачу бензина, его продавали по договорам предприятиям — заправляли спецтехнику, машины скорой помощи, транспорт юридических лиц.

В сентябре в регионах ДФО с ужасом ждали повышения цен на топливо, которые неизбежно приведут к росту цен. АИ-95 на Чукотке стоил в сентябре 56 рублей за литр, в Якутии 49,14, в Магадане 48,06. Предполагается, что акцизы на бензин повысятся на 50 копеек в январе 2018 года, на столько же в июле.