Минск, 21 декабря, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Голосование Белоруссии против антироссийской резолюции в Генассамблее ООН не обусловлено позицией официального Минска по Крыму, следует из комментария пресс-секретаря МИД Белоруссии Андрея Щупляка, опубликованного на официальном сайте белорусского ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Как пояснил Щупляк, белорусская сторона выступила против, так как «всегда голосовала против любых страновых резолюций». Он напомнил, что в своё время Минск предлагал «вообще снять с голосования в ООН весь пакет страновых резолюций», но эта инициатива не прошла.

«Вдобавок ко всему мы подверглись остракизму со стороны некоторых сильных мира сего», — отметил представитель МИД Белоруссии.

Тем не менее Щупляк подчеркнул, что «голосование против страновых резолюций — не свидетельство бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов». «Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности», — заявил он.

Напомним, 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла предложенную Киевом резолюцию по Крыму. В документе Россия объявлена «оккупирующей державой», «незаконно» установившей в Крыму свои «законы, юрисдикции и управление». Также в резолюции утверждается, что в Крыму имеют место нарушения прав человека.

Антироссийскую резолюцию поддержали 70 государств, против выступили 26 стран, в том числе Белоруссия.

Отметим, что Минск выступил против резолюции по Крыму ещё 14 декабря в ходе голосования по документу в третьем комитете Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами. После этого украинские политики обрушились с критикой на Александра Лукашенко, в очередной раз заявив о «ноже в спину» от Минска.

Так, первый заместитель спикера украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что своим поступком Белоруссия уже второй раз предала Украину — первый раз был в 2016 году когда украинскую резолюцию о правах человека в Крыму принял комитет ООН, и Минск также голосовал против.

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Следует отметить, что Александр Лукашенко за последние годы на разных площадках выступал с противоречивыми заявлениями относительно Крыма, с одной стороны, отмечая, что де-факто «Крым сегодня — это территория России», а с другой — высказываясь в поддержку «единства и целостности украинского государства».

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на вопросы журналистов о Крыме традиционно даёт обтекаемые формулировки, отмечая, что Минск «категорически не приемлет той ситуации, которая существует сегодня в треугольнике Беларусь — Россия — Украина», а также выступает за «установление мира и спокойствия в регионе».

Как бы то ни было, де-юре Белоруссия до сих пор так и не признала факта возвращения Крыма на Родину, как не выполнил Александр Лукашенко и своего обещания признать независимость Абхазии и Южной Осетии.