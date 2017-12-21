Минск оправдывается за отказ поддержать антироссийскую резолюцию в ООН
Минск, 21 декабря, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Голосование Белоруссии против антироссийской резолюции в Генассамблее ООН не обусловлено позицией официального Минска по Крыму, следует из комментария пресс-секретаря МИД Белоруссии Андрея Щупляка, опубликованного на официальном сайте белорусского ведомства.
Как пояснил Щупляк, белорусская сторона выступила против, так как «всегда голосовала против любых страновых резолюций». Он напомнил, что в своё время Минск предлагал «вообще снять с голосования в ООН весь пакет страновых резолюций», но эта инициатива не прошла.
«Вдобавок ко всему мы подверглись остракизму со стороны некоторых сильных мира сего», — отметил представитель МИД Белоруссии.
Тем не менее Щупляк подчеркнул, что «голосование против страновых резолюций — не свидетельство бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов». «Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности», — заявил он.
Напомним, 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла предложенную Киевом резолюцию по Крыму. В документе Россия объявлена «оккупирующей державой», «незаконно» установившей в Крыму свои «законы, юрисдикции и управление». Также в резолюции утверждается, что в Крыму имеют место нарушения прав человека.
Антироссийскую резолюцию поддержали 70 государств, против выступили 26 стран, в том числе Белоруссия.
Отметим, что Минск выступил против резолюции по Крыму ещё 14 декабря в ходе голосования по документу в третьем комитете Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами. После этого украинские политики обрушились с критикой на Александра Лукашенко, в очередной раз заявив о «ноже в спину» от Минска.
Так, первый заместитель спикера украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что своим поступком Белоруссия уже второй раз предала Украину — первый раз был в 2016 году когда украинскую резолюцию о правах человека в Крыму принял комитет ООН, и Минск также голосовал против.
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Следует отметить, что Александр Лукашенко за последние годы на разных площадках выступал с противоречивыми заявлениями относительно Крыма, с одной стороны, отмечая, что де-факто «Крым сегодня — это территория России», а с другой — высказываясь в поддержку «единства и целостности украинского государства».
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на вопросы журналистов о Крыме традиционно даёт обтекаемые формулировки, отмечая, что Минск «категорически не приемлет той ситуации, которая существует сегодня в треугольнике Беларусь — Россия — Украина», а также выступает за «установление мира и спокойствия в регионе».
Как бы то ни было, де-юре Белоруссия до сих пор так и не признала факта возвращения Крыма на Родину, как не выполнил Александр Лукашенко и своего обещания признать независимость Абхазии и Южной Осетии.