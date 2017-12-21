Пекин, 21 декабря, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Китайский антидопинговый орган зафиксировал 69 нарушений допинговых правил на конец ноября 2017 года, сообщает 21 декабря агентство «Синьхуа».

Допинг

Среди них 63 оказались связаны с положительными допинг-тестами, еще шесть — с другими нарушениями, включая неверное ведение биологического паспорта спортсмена, непредставление информации о местонахождении, а также фальсификацию сведений.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) утверждает, что допинг-пробы 109 атлетов и 5 лошадей показали 118 положительных результатов после проведения 16 254 тестов, их которых 14 100 были анализами мочи и 2154 — крови. Данные представлены на конец ноября 2017 года.

Среди 118 положительных тестов агентство выявило 63 случая нарушения допингового законодательства и 55 случаев, связанных с кленбутеролом, поступающим в организм с некачественной пищей, что не признается нарушением.

Общее количество тестов, как ожидается, к концу года превысит 17 тыс., что на 40% выше, чем в 2016 году, а количество положительных допинг-проб увеличилось более чем на 50%, утверждает CHINADA.

Напомним, что в конце октября 2017 года бывший врач олимпийской сборной Китая заявила в западных СМИ о существовании в Китае государственной допинг-программы. Более того, по ее словам, все победы Китая завоеваны исключительно благодаря допингу.

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