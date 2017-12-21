Задержание

Киев, 21 декабря, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Видеозапись задержания украинской Службой безопасности Станислава Ежова, помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, опубликовано на сайте YouTube.

Напомним, Ежов был задержан 20 декабря по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Якобы украинский чиновник был завербован российским спецслужбами и снабжал их информацией о деятельности украинских правительственных структур.

По версии следствия, он добывал сведения «с помощью специального оборудования», а затем по электронным средствам связи передавал их в Россию.

Отметим, что в отношении Ежова возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В его квартире и на рабочем месте прошли обыски.

21 декабря Гройсман подтвердил задержание чиновника.

«Совместно со службой Безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, который долгое время работал в интересах враждебного государства, — написал Гройсман в Facebook. — Сегодня его задержали. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность».

Известно, что Ежов работал в посольстве Украины в США. Кроме того, он являлся госслужащим украинской администрации президента. Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех командировках и поездках.