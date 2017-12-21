Пекин, 21 декабря, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Партия Революционный Комитет Гоминьдана (РКГ), входящая в число из восьми «некоммунистических» политических партий Китая начала свой 13-й съезд, сообщает 20 декабря агентство «Синьхуа».

Minge.gov.cn Вань Эсян, глава Революционного комитета Гоминьдана

Член Постоянного Комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ван Хунин направил свое поздравительное обращение к съезду от имени ЦК КПК.

Ван высказал теплые слова поздравления РКГ и всем ее членам в рамках празднования открытия съезда партии и 70-й годовщины ее основания в январе 1948 года.

Отражая дух патриотизма, революции и прогресса, олицетворенным основателем партии Сунь Ятсеном, РКГ всегда придерживалась идеям национального процветания и обновления, народного счастья и мирного воссоединения китайского материка и Тайваня, говорится в письме.

По словам Вана, Компартия продолжит улучшать систему многопартийного сотрудничества под руководством Компартии.

В письме также имеется призыв к РКГ и дальше улучшать обмены по обе стороны Тайваньского пролива во имя мирного воссоединения острова с материком.

Напомним, что Революционный комитет Гоминьдана был образован в 1948 году левыми сторонниками Гоминьдана в период гражданской войны в Китае. Партия считает себя единственным последователем идей Сунь Ятсена. Партия является одной из восьми разрешенных в Китае «некоммунистических» партий и второй по значимости после Компартии. Она занимает порядка 30% мест в Народном политическом консультативном совете Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был избран новый руководитель Ассоциации демократического национального строительства Китая — еще одной «некоммунистической» партии Поднебесной. Им стал Хао Минцзин.