Москва, 21 декабря, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Введение в России системы раздельного сбора мусора потребует 10−15 лет, сообщил российский министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, 21 декабря пишет газета «Известия».

El barroco Контейнеры для раздельного сбора мусора

Подводя итог года экологии, глава Минприроды РФ отметил, что одним и самых значимых мероприятий стало внедрение новой системы утилизации мусора, на которую все регионы должны будут перейти с 2019 года.

«Я имею в виду регулирование этой сферы на основе территориальных схем обращения с отходами и работы региональных операторов», — сказал Донской.

Комментируя планы по строительству мусоросжигательных заводов, министр отметил, что предприятия должны строиться в соответствии с экологическими требованиями и обеспечивать очистку выбросов на современном уровне.

Он пояснил, что переработка отходов является приоритетной задачей на сегодняшний день. Причем эта проблема актуальна еще с 1990-х гг.

«Введение раздельного сбора мусора предполагает создание инфраструктуры и масштабной работы с населением, что потребует 10−15 лет, — сказал Донской. — Создание мощностей по термической переработке позволит значительно снизить объем захоронения отходов в тех регионах, где сложилась критическая ситуация».

Говоря о возможных льготах жителям тех районов, где будут работать мусоросжигательные заводы, министр отметил, что «людей надо заинтересовать». Например, можно установить льготы на электричество и ЖКХ.