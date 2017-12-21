Пекин, 21 декабря, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Новым председателем Ассоциации демократического национального строительства Китая (CNDCA) избран Хао Минцзин, сообщает 20 декабря агентство «Синьхуа».

Cndca.org.cn Хао Минцзин

О данном решении было заявлено в официальном заявлении CNDCA, являющейся одной из восьми некоммунистических партий Китая (ни считая Тайвань), которое было сделано по завершению 11 партийного съезда.

Хао родился в 1956 году. Он также является членом Постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая, представляющего из себя высший консультативный орган Поднебесной.

Хао присоединился к партии в 2004 году и до настоящего времени являлся исполнительным вице-председателем партии.

CNDCA была организована 16 декабря 1945 года в нынче городе центрального подчинения Чунцине, расположенном на юго-западе Китая. Партия была основана патриотическими промышленниками, бизнесменами и интеллектуалами.

Однако, стоит отметить, что несмотря на «некоммунистический» статус партии, вместе с еще семью партиями подобного рода, они обязаны изучать идеи марксизма-ленинизма, Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря китайское Общество «Цюсань» (Общество «3 сентября») также обзавелось новым председателем. Вслед за ней нового лидера получила и «Демократическая лика Китая» практически в одно время с Лигой демократической автономии Тайваня.

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