Москва, 21 декабря, 2017, 09:11 — ИА Регнум. «Джуманджи. Зов джунглей»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Крокодилы-бегемоты, обезьяны-кашалоты, аа и зеленый попугай! Впрочем, это совсем из другой сказки. И режиссер Джейк Кэздан, задумав снять то ли сиквел, то ли ремейк семейного фэнтези из прошлого века, не стал по-попугайски повторять возню с заколдованной настольной игрой. Где вы видели нормальных подростков, которые бы сели в наши дни играть в какую-то допотопную «настолку»? Как и смотреть из кинозала на то, как по улицам американского города разгуливают львы и обезьяны. Потому в новой версии «Джуманджи» все всерьез — игра засасывает героев в полном составе, заодно поменяв им внешность, возраст, а кое-кому и пол. Встретиться им придется отнюдь не только с диким зверьем в огромных количествах. Какой там безумный охотник с двустволкой? Толпы мотоциклистов на хвосте и вертолетов над головой не хотите? К счастью, игра не только подбрасывает на пути героев разные пакости, но и дарует им набор очень полезных способностей, совершенно на халяву, хотя запускать противника одним ударом в небеса дано все-таки не всем. Но все, конечно же, вернутся домой живыми-здоровыми, и это даже не спойлер — ведь фильм комедийный, достаточно смешной и при этом увлекательный. Дуэйн Скала Джонсон гарантирует.

«Отступник»

В оригинале эта психологическая драма со знаменитым Орландо Блумом в главной роли имеет куда более осмысленное название — Romans. Речь идет о том месте из послания апостола Павла к римлянам, где говорится о христианском отношении к врагам. У героя Блума есть враг, который когда-то давно притворился его другом, а потом подверг насилию, оскорбил в самых светлых детских чувствах. Психологическая травма не дает Малки построить личное счастье и найти себя в жизни, вновь обрести веру. Он зажат, мрачен и вспыльчив, а его работа связана со сносом старых зданий. Однажды ему приходится сносить обветшавший храм, но его тайная мечта — уничтожить того, кто когда-то разрушил его жизнь и имел непосредственное отношение к храмам, крестам и сутанам. Малки предстоит пройти тернистым путем, в конце которого или непоправимый поступок, или всё-таки прощение и обретение Бога…

Фильм является вариантом истории, уже рассказанной Людвигом и Полом Шаммасян в короткометражной ленте 2008 года.

«Вечеринка»

Истинно британская и абсолютно современная черная комедия режиссера Салли Поттер снята на черно-белую пленку, что нечасто увидишь на большом экране. В этом фильме абсурдно все, начиная от повода для вечеринки — избрание министром «теневого кабинета» достижение для политика не такое уж громкое — до диалогов персонажей, живущих в иллюзорном и пропитанном эгоизмом мире собственных фанатичных убеждений и заморочек. Тут собран почти весь букет модных тем современной Европы — женщины в политике и феминизм вообще, однополая любовь, сомнительные духовные поиски в стиле нью-эйдж, служение большим деньгам и так далее и так далее. Весь этот пестрый паноптикум тем не менее демонстрирует великолепные светские навыки мирного сосуществования абсолютных эгоистов, пока признание профессора-маразматика не взрывает к чертям фальшивый покой и не превращает благопристойный особняк в гнездо бешеных фурий, которые вот-вот дойдут до кровавых разборок…

Еще одна отличная работа режиссерского и операторского тандема Салли Поттер и Алексея Родионова, впервые сложившегося на съемках фильма «Орландо» по роману Вирджинии Вульф.

«Новизна»

В наши времена секс все чаще не повод для слишком тесного знакомства. Тем более когда в телефоне есть такие удобные приложения для ни к чему не обязывающих встреч, а молодым людям читают лекции об «открытых отношениях», где партнеры ничего друг другу не должны и понятий верности и измены не существует. Но бывает, что внезапно словно бы происходит короткое замыкание, и случайная связь превращается в нечто прекрасное и опасное, то, что уже не хочется отпускать. В нечто по-настоящему новое для опытных искателей разнообразия.

Героям фильма американского режиссера Дрейка Доримаса предстоит понять, что быть вдвоем — это не только приятное развлечение, но и боль, и счастье, и ревность, и ответственность. В общем, все то, что составляет самое великое и неисчерпаемое человеческое чувство. Но смогут ли герои выстроить единый мир на двоих или продолжат искать чего-то новенького?

«Ёлки Новые»

Шестая часть новогодней франшизы Тимура Бекмамбетова и Жоры Крыжовникова, из которой можно наглядно понять, в какой огромной стране мы живем и какие отзывчивые, пусть порой и слегка сумасшедшие люди ее населяют. На сей раз помощь нужна девятилетнему мальчику Егору, который тоскует без мамы. А вот студент Андрей вполне мог бы обойтись без свалившегося как снег на голову гиперактивного нового папы, но его, похоже, никто не спрашивает. Своя печаль у нашего старого знакомого Бори, на чьей жилплощади вдруг стало слишком многолюдно, и у Снегурочки Марины, которая ждет рождения ребенка, хотя Новый год, а с ним и служебные обязанности ждать не станут, и у безнадежно влюбленной толстушки Гали. Как водится, к концу фильма запутанные ситуации разрешатся более или менее счастливо, ну или хотя бы не слишком травматично.

«Фердинанд»

Фердинанд родился и живет в Испании, а Испания, как известно, родина корриды — зрелищного и жестокого боя быков. Звучит заманчиво… если ты не бык. А Фердинанд вдобавок еще и очень добрый и вежливый бык, не имеющий ни малейшего желания кидаться на красную тряпку или поднимать кого-нибудь на рога. Но если у тебя четыре ноги, твое мнение никого не интересует. Фердинанду предстоит нелегкая задача — остаться в живых и никого при этом не убить, даже нечаянно. В этом ему помогут двуногие и четвероногие друзья, которых у такого отличного парня просто не может не быть.

Мультфильм для маленьких и взрослых от создателей «Ледникового периода» и «Рио».