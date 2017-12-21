Пекин, 21 декабря, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Идеи Си Цзиньпина о социалистической экономике с китайскими особенностями в новую эпоху обретают свою форму, говорится в резолюции Центральной экономической рабочей конференции, завершившейся в Пекине, передает 20 декабря агентство «Синьхуа».

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Идеи являются «теоретической кристаллизацией» прошедших пяти лет практики в вопросе продвижения экономического развития и социалистической политэкономии с китайскими особенностями, говорится в резолюции.

Трехдневная конференция была организована председателем Си, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета.

Согласно резолюции, идеи председателя Си, по большей части, являются воплощением философии, продвигаемой еще с 2015 года и предполагающей инновационное и открытое развитие.

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Напомним, что нынешняя конференция прошла после октябрьского съезда Компартии Китая, который проходит два раза в десять лет. Во время съезда идеи Си Цзиньпина касательно социализма с китайскими особенностями в новую эпоху были занесены в устав КПК в качестве элемента государственной идеологии наряду с идеями Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Стоит также добавить, что в Китае создано целых 10 центров изучения и интерпретации идей Си Цзиньпина при крупнейших государственных институтах.