Вашингтон, 21 декабря, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Разработка плана удара по Северной Корее ведется Пентагоном, пишет газета The Daily Telegraph.

U.S. Navy Истребитель ВМС США

«Пентагон пытается найти варианты, которые позволили бы дать северокорейцам по носу, привлечь их внимание и показать, что мы не шутим», — заявил представитель американской президентской администрации.

Уточняется, что рассматривается вариант уничтожения ракетной стартовой площадки на территории Северной Кореи.

Напомним, 20 декабря американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон продолжит давить на Пхеньян до тех пор, пока тот не согласится на переговоры, предполагающие сворачивание северокорейской ядерной программы.

Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон «не может говорить с ними, пока не готовы говорить они». При этом он считает, что давление может завершиться переговорами.

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В ходе канадско-американских переговоров было решено собрать глав МИД разных стран и обсудить северокорейскую проблему 16 января в городе Ванкувер (Канада).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Пекине заявили, что постоянным представительством Китая при ООН получен предварительный вариант резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкционного режима в отношении Пхеньяна. Отправитель — американская сторона.

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