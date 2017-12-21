София, 21 декабря, 2017, 04:56 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии расценивает жалобу украинского государственного концерна «Укроборонпром» на контракт Софии с РСК «МиГ» как попытку саботировать ремонт боевой техники ВВС Болгарии. Об этом заявил министр обороны республики Красимир Карачканов, передаёт агентство БГНЕС.

U.S. Department of Defense Истребители МиГ-29А ВВС Болгарии

Болгарский министр подчеркнул, что «Укроборонпром» не имеет лицензии на осуществление ремонта и технического обслуживания истребителей МиГ-29, а следовательно, не может выполнить тот перечень работ, который необходим оборонному ведомству.

«Фактически то, что компания совершила, это попытка саботировать решение министерства ремонтировать свои самолёты напрямую через контракт с РСК «МиГ», — подчеркнул Карачканов.

По его словам, на это указывает и небрежный характер жалобы, которую украинская сторона направила в Комиссию по защите конкуренции: документ был внесён без уплаты необходимой комиссии, регистрационные данные компании не были переведены на болгарский язык, нет данных о том, была ли жалоба подписана представителями каких-либо органов власти. Устранить эти недочёты украинской стороне необходимо до 22 декабря, отметил Карачканов.

«Теперь нам ещё предстоит выяснить, каковы были причины этих действий. Скрываются ли за ними политические мотивы, или некие экономические мотивы тех, кто был неприятно удивлён решением министерства обороны не искать посредников в отличие от прежних сделок в отношении МиГ. Всё это необходимо выяснить, и я надеюсь, что компетентные органы сделают свою работу. Но, так или иначе, на практике это возвращает нас на три месяца назад», — сказал болгарский министр.

Как передавало ИА REGNUM, в начале декабря стало известно, что Болгария предложила российской корпорации «МиГ» контракт на сумму 81,3 млн левов (41,5 млн евро) на техническое обслуживание в течение четырёх лет 15 боевых машин: 12 одноместных МиГ-29А и трёх двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ.

Сообщалось, что Болгария выбрала процедуру прямых переговоров с РСК «МиГ» на том основании, что российская компания является единственной имеющей соответствующую лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможности для осуществления ремонта и продления срока эксплуатации истребителей МиГ-29.

Красимир Карачанов сообщал, что специалисты РСК «МиГ» уже прибыли в Болгарию и проводят технический осмотр имеющихся истребителей.

Между тем, 20 декабря министерство обороны Болгарии объявило о приостановке сделки в связи с тем, что «Укроборонпром» подал жалобу в Комиссию по защите конкуренции. Ведомство проинформировало, что выделенные на заключение контракта средства возвращаются в государственный бюджет, а для выделения новых средств на ремонт и поддержку боевых самолётов впоследствии потребуется как минимум 3−4 месяца.