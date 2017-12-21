Кишинёв, 21 декабря, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Отношения лидера Демпартии Молдавии, фактического руководителя страны Владимира Плахотюнка и декоративного президента Игоря Додона похожи на отношения боксера и боксерской груши. Так прокомментировал последние событий в стране, в частности отзыв молдавским МИД из Москвы додоновского посла Андрея Негуцы, вице-председатель оппозиционной «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

«От Додона периодически доносится: «Не подпишу указ о назначении новых министров…», «Вернул парламенту закон об антироссийской пропаганде…», «Возмущен решением об отзыве посла…», «Глубоко озабочен попыткой переименовать язык…», «Не согласен с евроинтеграцией в Конституции…», «Инициирую сбор подписей…», «Потребую провести референдум…» Каждый такой возглас звучит, как ответ боксерской груши на удары боксера. Груша, наверное, думает, что своим нытьем она остановит удары боксера. Боксеру от этого смешно», — отметил Чубашенко.

Додон, по его словам, это «боксерская груша» для Плахотнюка. «Сколько захочет Плахотнюк, сколько ему будет надо пинать эту грушу, столько он и будет это делать. Нытьем груши пинки боксера не остановить. На то она и груша, чтобы ее пинать», — подчеркнул политик.

«Плахотнюк определил бесполномочному Додону его вольер: заниматься благотворительностью, проводить в [президентской резиденции в] Кондрице экскурсии для детей, поздравлять людей с религиозными праздниками и с Новым годом, пиариться на своих телеканалах, съездить на какой-нибудь саммит, участники которого прекрасно знают, что их «коллега» из Кишинева только называется президентом, а в действительности он — «боксерская груша» для Плахотнюка. К серьезным делам — управление государством, внешняя политика, экономика, юстиция и т.п. — Додона не допускают. Потому что это прерогатива боксера, а не груши», — подвел итог Дмитрий Чубашенко.

18 декабря МИД Молдавии отозвал «на неопределенный срок» для консультаций своего посла в России. Это решение в Кишиневе объяснили «случаями преследования и запугивания властями России официальных лиц и политических деятелей Молдавии». Речь идет об объявлении Россией в розыск фактического руководителя Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка по обвинению в подготовке заказных убийств.

Негуца является ближайшим соратником президента страны Игоря Додона и отвечает за его связи с российскими «партнерами». Он был назначен на должность в результате договоренности между Додоном и властями Молдавии, с которыми он сотрудничает по целому ряду вопросов, включая голосование социалистов и демократов за переход к смешанной избирательной системе, которая поможет Плахотнюку сохранить власть после выборов 2018 года.

Сам Додон возмущенно заявил, что отзыв посла — провокация против молдавско-российских отношений и против него лично.