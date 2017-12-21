Кишинёв, 21 декабря, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Возвращение посла Молдавии Андрея Негуцы в Москву может сильно затянуться. Об этом заявил в эфире румынского телеканала TVR спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

По его словам, это будет зависеть от результатов «консультаций» на уровне правительства и МИД. «С уверенностью могу сказать только то, что господин посол праздники отметит дома. Консультации продлятся достаточно долго», — сказал Канду.

В другом интервью радиостанции Europa Liberă спикер парламента уточнил, что в Кишиневе хотят, чтобы отношения с Россией «основывались на взаимном уважении». «Мы не хотим, чтобы к Республике Молдова относились неуважительно, как к государству без достоинства», — подчеркнул Канду.

Он также напомнил, что в 2018 году и в Молдавии, и в России пройдут выборы, и молдавские власти полны решимости не допустить российского «вмешательства в электоральный процесс» в Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря МИД Молдавии отозвало «на неопределенный срок» для консультаций своего посла в России. В ведомстве заявили, это решение было принято в связи со «случаями преследования и запугивания властями России официальных лиц и политических деятелей Молдавии». Речь идет об объявлении Россией в розыск фактического руководителя Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка по обвинению в подготовке заказных убийств.

Отметим, что Негуца является ближайшим соратником президента страны Игоря Додона и отвечает за его связи с российскими «партнерами». Сам Додон заявил, что отзыв посла — провокация против молдавско-российских отношений и против него лично.