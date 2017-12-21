Лондон, 21 декабря, 2017, 04:23 — ИА Регнум. Заявление об отставке с поста главы аппарата британского правительства написал Дамиан Грин, заместитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передают Sky News.

Цитата из к/ф «Кто подставил кролика Роджера?» Реж. Роберт Земекис. 1988. США Опасная близость

«Дамиан Грин ушел с поста первого секретаря государства в связи с обвинениями, согласно которым в 2008 году в его рабочем компьютере был обнаружен порнографический материал», — говорится в сообщении.

Грина «попросили уйти» после того, как он не смог дать внятных объяснений о происхождении фотографий. Его формулировки по этому поводу были расценены как «неточные и вводящие в заблуждение», передает ВВС.

61-летний Грин — это уже третий министр, который уходит в отставку в течение двух последних месяцев: в ноябре своих кресел лишились бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон и бывший министр международного развития Прити Патель.

Напомним, Фэллон ушел в отставку 1 ноября — после сообщения о его домогательствах к журналистке Джулии Хартли-Брюер (дела 15-летней давности).

«То, что могло быть приемлемо 10 или 15 лет назад, сегодня недопустимо, — сказал Фэллон. — Премьер-министр дала четко понять, что нужно улучшить свое поведение».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Патель была уволена после того, как выяснилось, что она провела 12 несогласованных встреч с израильскими официальными лицами во время отпуска. Заявление об отставке Патель подала 8 ноября.