София, 21 декабря, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Планы правительства Болгарии по введению евро в качестве национальной валюты поддерживает менее половины населения страны. Об этом свидетельствует последнее исследование «Евробарометра», передаёт Investor.bg.

Зона евро

Согласно данным опроса, только 39% болгар выступают за валютный союз и единую европейскую валюту, тогда как 50% — против.

В целом же по Евросоюзу сторонниками единой валюты являются 61% граждан, а против выступают 33%. В странах, входящих в еврозону, «за» евро высказываются 74% респондентов.

Вместе с тем, несмотря на низкую поддержку евро, Болгария по-прежнему входит в число стран с наиболее высоким уровнем доверия к Евросоюзу в целом (57%), уступая по этому показателю только Литве (64%). Третье место занимает Люксембург (56%).

Опрос также показал, что почти половина граждан Болгарии, как и большинства других стран ЕС, считает, что основные проблемы Евросоюза связаны с миграцией и терроризмом. На национальном же уровне болгар более всего беспокоит увеличение цен на продовольствие и других расходов на жизнь.

Напомним, что евро на сегодняшний день является иностранной валютой на территории Болгарии, которая состоит в Европейском союзе с 2007 года. С начала 2015 года София ведёт переговоры с правительствами 19 стран еврозоны о введении евро взамен национальной валюты — лева.

О конкретных сроках присоединения страны к еврозоне речи пока не ведётся, на данный момент обсуждается запуск Болгарией приёмного механизма ERM 2. После этого до практического введения евро в стране может пройти ещё около трёх лет. В мае 2017 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, в третий раз вступивший в должность, назвал введение евро одним из приоритетов своего нового кабинета.

Следует отметить, что однозначного мнения по вопросу присоединения к еврозоне в руководстве республики нет. По мнению отдельных членов правительства, болгарская экономика на нынешнем этапе недостаточно стабильна для этого.

Между тем, комиссар ЕС по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис в начале декабря заявил, что Еврокомиссия высоко оценивает степень готовности Болгарии к началу процесса введения евро. По его словам, Брюссель готов оказывать республике не только техническую поддержку в данном вопросе, но и финансовую помощь в случае необходимости.