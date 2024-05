Москва, 21 декабря, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Острая кишечная инфекция стала причиной массового отравления клиентов американской морской транспортной компании Royal Carribian: пострадали более 500 пассажиров двух рейсов, 21 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Медики

«По сообщению компании Royal Carribian (США) от 16 декабря текущего года на борту двух крупнейших морских лайнеров, принадлежащих компании, произошли вспышки острой кишечной инфекции, от которых пострадало более 500 пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что инфекцию «подхватили» пассажиры двух рейсов. Первые случаи зафиксированы во время поездки на судне Ovation of the Sea: во время рейса c 23 ноября по 7 декабря 2017 года из Сингапура до Сиднея. Инфекция поразила 209 человек (всего на борту находились 5 547 человек). Диагноз — острый гастроэнтерит.

Затем вспышка инфекции произошла на борту The Independence of Seas — во время рейса из штата Майами до Флориды с 11 по 16 декабря. Пострадали 332 пассажира.

«По мнению специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), причиной вспышки могли быть норовирусы, — сообщили в пресс-службе. — Дополнительными причинами — загрязнение воды, продуктов или инфицированная команда кораблей».

Теперь оба судна направлены на специальную санитарную обработку. Врачи займутся обследованием экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об отравлении на Independence of the Seas СМИ заявили 16 декабря. Пресс-секретарь Royal Caribbean Оуэн Торрес заявил, что общее количество заболевших составляет лишь 5,99% от общего числа людей на борту.