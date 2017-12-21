Владивосток, 21 декабря, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Депутаты думы Владивостока единогласно поддержали кандидатуру Виталия Веркеенко на замещение вакантной должности главы администрации столицы Приморья. Такое решение было принято на заседании в четверг, 21 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Владивостока

Читайте также: МЭРский Владивосток снова на кону

«Мы должны сделать Владивосток из города надежд в город мечты!», — заявил в своем выступлении перед депутатами Веркеенко.

Интересно, что в ходе выступления кандидатов перед депутатами, один из претендентов на кресло мэра, ныне исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов, фактически сдался в борьбе, призвав депутатов, которые поддерживают его, отдать свои голоса в пользу Виталия Веркеенко.

«Кто он, следующий глава Владивостока, может Виталий Веркеенко? Почему нет, достойная кандидатура», — сказал Литвинов.

Читайте также: Единороссы выбрали главу Владивостока

Третий кандиадт на мэрское кресло Александр Юртаев фактически также поддержал Виталия Веркеенко.

«Я пришел с посланием к новому главе Владивостока. Оно отработано общественными организациями, опорой России, в которой я состою. Мое послание — передать главе якорные вещи для построения города мечты, как сказал Виталий Васильевич», — сказал справедливоросс Юртаев.

В итоге единогласно депутаты поддержали кандидатуру Виталия Веркеенко на замещение вакантной должности главы Владивостока.

Планируется, что уже 28 декабря новый руководитель города принесёт присягу на заседании думы и официально вступит в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура назначения главы Владивостока на конкурсной основе была запущенна после того, как последний (в рамках действующего законодательства) всенародной избранный глава города Игорь Пушкарёв написал заявление о добровольном сложении полномочий. В настоящее время он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, получении взятки от своего родного брата.

Документы на конкурс на замещение вакантной должности мэра Владивостока подали 60 кандидатов, из них комиссия допустила к первому этапу 56 человек. После собеседования остались только 3 кандидата.

На заседании президиума приморского регионального отделения «Единой России» партийной фракции в городской думе было рекомендовано поддержать кандидатуру Виталия Веркеенко на замещение вакантной должности главы Владивостока.

Виталий Веркеенко является генеральным директором технохолдинга Sumotori и генеральным директором СТК «Приморское кольцо». С 1992—1997 годы обучался в Дальневосточном государственном университете по специальности политолог-юрист.