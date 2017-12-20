Ноксвилл, США, 21 декабря, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате авиакатастрофы в городе Ноксвилл (штат Теннесси, США), передает телеканал WBIR.

Fly-by-Owen Самолёт Piper Pa-23

Уточняется, что причиной несчастья стал легкомоторный самолет Piper PA-23, рухнувший в черте города. Он при падении помял два пустых автомобиля.

Пострадали только находившиеся в самолете люди: их госпитализировали с травмами. Известно, что экипаж совершал тренировочный полет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в аэропорту Фон-дю-Лак (провинция Саскачеван, Канада) разбился двухмоторный самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation. На борту находились 25 человек, несколько из них получили травмы.

15 декабря в провинции Онтарио (Канада) разбился вертолет компании Hydro One: погибли четыре человека.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря юго-востоке штата Индиана (США) рухнул одномоторный самолет Cessna, следовавший из штата Миссури в Мэриленд. Трое людей, находившихся на борту, погибли.