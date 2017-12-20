Лондон, 21 декабря, 2017, 02:34 — ИА Регнум. Приказ о всемирном аресте активов бывших совладельцев украинского ПАО КБ «ПриватБанк» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд выдан Высоким Судом Лондона, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито непосильным трудом!

«19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что приказ об аресте суд выдал, основываясь на представленных доказательствах. Согласно этим данным, Коломойский и Боголюбов «путем проведения ряда незаконных» операций вывели из банка почти два миллиарда долларов. Эти деньги они переводили «компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем».

«При помощи этого судебного разбирательства «ПриватБанк» собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов, — говорится в сообщении. — «ПриватБанк» уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно из него выведены».

Напомним, национализированный в 2016 году «ПриватБанк» начал судебное разбирательство в Высоком Суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Коломойского и Боголюбова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинское правительство подало в Высокий суд Лондона иск на бывших владельцев кредитной организации. Они должны вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства «ПриватБанка».