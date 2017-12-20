Киев, 21 декабря, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Чиновником, якобы работавшим на российские спецслужбы и задержанным СБУ, оказался Станислав Ежов, помощник украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил Вадим Денисенко, представитель правительства в Верховной раде, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Комментируя задержание Ежова, Денисенко заявил:

«Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется «под колпаком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в СБУ заявили, что ей удалось «разоблачить» чиновника секретариата правительства, якобы осуществлявшего деятельность в интересах Москвы.

Имя задержанного не называлось, но было заявлено, что спецслужбы РФ завербовали его во время продолжительной зарубежной командировки.

СБУ утверждает, что чиновник «по заданию российских кураторов» добывал сведения о деятельности правительственных структур Украины «с помощью специального оборудования». Затем он передавал информацию в Москву «через электронные каналы связи».

В отношении задержанного СБУ возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена» (часть 1 статьи 111 УК Украины). Чиновник был задержан на рабочем месте, где затем прошли обыски. Также они проводятся в его квартире.